أكد الإعلامي محمد علي خير، أن المواطن كان يصرخ عندما وصل سعر البيضة لـ7 جنيه والفرخة لـ100، واليوم البيضة بـ2 جنيه.

وأضاف خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن أي مسؤول يتعاطف مع مربي الدواجن والبيض يخرج للرأي العام، الناس واخدة موقف منه، متسائلاً: "كنت فين لما طبق البيض وصل 200 جنيه وقلت لي عرض وطلب؟".

وأشار الإعلامي إلى أن الرئيس السيسي قال منذ 10 سنوات "الحاجة اللي تغلى متشتريهاش"، داعيًا إلى تطبيق ذلك على اللحمة والسمك.

وتابع أن "المقاطعة سلاح المواطن الأقوى، شفت لما قاطعتم البيض والفراخ إيه اللي حصل؟ النهاردة الكل عامل حسابك".

وشدد محمد علي خير على أنه من حق المواطن تسعير عادل للسلع، ولا يقبل استغلال التجار المحتكرين، داعيًا لمقاطعة اللحمة (450-500 جنيه) والسمك.

وأكد الإعلامي أن المواطن المصري قوة شرائية لا يستهان بها، مطالبًا الناس بتعلم الدرس وتطبيق سياسة المقاطعة حتى تستقر الأسعار.