إعلان

بعد تراجع أسعاره.. محمد علي خير: كان فين التعاطف لما وصلت البيضة 7 جنيهات؟

كتب : داليا الظنيني

09:57 م 13/06/2026

الإعلامي محمد علي خير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن المواطن كان يصرخ عندما وصل سعر البيضة لـ7 جنيه والفرخة لـ100، واليوم البيضة بـ2 جنيه.

وأضاف خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن أي مسؤول يتعاطف مع مربي الدواجن والبيض يخرج للرأي العام، الناس واخدة موقف منه، متسائلاً: "كنت فين لما طبق البيض وصل 200 جنيه وقلت لي عرض وطلب؟".

وأشار الإعلامي إلى أن الرئيس السيسي قال منذ 10 سنوات "الحاجة اللي تغلى متشتريهاش"، داعيًا إلى تطبيق ذلك على اللحمة والسمك.

وتابع أن "المقاطعة سلاح المواطن الأقوى، شفت لما قاطعتم البيض والفراخ إيه اللي حصل؟ النهاردة الكل عامل حسابك".

وشدد محمد علي خير على أنه من حق المواطن تسعير عادل للسلع، ولا يقبل استغلال التجار المحتكرين، داعيًا لمقاطعة اللحمة (450-500 جنيه) والسمك.

وأكد الإعلامي أن المواطن المصري قوة شرائية لا يستهان بها، مطالبًا الناس بتعلم الدرس وتطبيق سياسة المقاطعة حتى تستقر الأسعار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد علي خير بيض لحمة مقاطعة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قلق في إسرائيل من الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران
شئون عربية و دولية

قلق في إسرائيل من الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران
وزير التموين: الدولة لن ترفع يدها عن الدعم وستحدد سعرًا موحدًا لرغيف الخبز
أخبار مصر

وزير التموين: الدولة لن ترفع يدها عن الدعم وستحدد سعرًا موحدًا لرغيف الخبز
تشكيل قطر وسويسرا الرسميين في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

تشكيل قطر وسويسرا الرسميين في كأس العالم 2026
مجدي عبد الغني يختار أنسب تشكيل لمنتخب مصر ضد بلجيكا
رياضة محلية

مجدي عبد الغني يختار أنسب تشكيل لمنتخب مصر ضد بلجيكا
أبراج قد تعيش مفاجآت عاطفية قبل نهاية يونيو.. بينها الحوت والأسد
علاقات

أبراج قد تعيش مفاجآت عاطفية قبل نهاية يونيو.. بينها الحوت والأسد

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

قطر

قطر

0 1

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: 35 مليار جنيه من دعم الخبز لا تصل لمستحقيها سنويًا
مدبولي: محطة إدكو للغاز أصل استراتيجي وتكلفة إنشائها تتجاوز 10 مليارات دولار
اتفرج ببلاش.. 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا