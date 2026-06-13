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طبنجة صوت وكارنيهات مزورة.. ضبط منتحل صفة ضابط استولى على ذهب سيدة

كتب : صابر المحلاوي

07:41 م 13/06/2026

ضبط متهم - تعبيرية

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة والنصب عليها والاستيلاء على أموالها ومشغولاتها الذهبية بالقليوبية.

ضبط منتحل صفة ضابط استولى على ذهب سيدة

بالفحص تبين أن السيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وقررت تعرفها على المتهم بعد ادعائه أنه ضابط شرطة ونشره صورًا بزي الشرطة على مواقع التواصل، وتقدمه لخطبتها ثم استيلائه على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه فرد أمن إداري وصادر بحقه حكم بالحبس عامين في قضية نصب، وعُثر بحوزته على طبنجة صوت وكارنيهات مزورة.

وبمواجهته اعترف بانتحال صفة ضابط شرطة وارتكاب وقائع نصب على المواطنين، واستخدام صور معدلة بالذكاء الاصطناعي، وتم ضبط المشغولات الذهبية لدى مالك محل حسن النية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وزارة الداخلية شبرا الخيمة انتحال صفة ذكاء اصطناعي كارنيهات مزورة

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