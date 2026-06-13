إعلان

بعد شعورها بتعب مفاجئ.. ضبط سيدة توقفت بسيارتها أمام نادٍ بالمعادي

كتب : صابر المحلاوي

08:46 م 13/06/2026

ضبط سيدة - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائدة سيارة ملاكي بالتوقف أمام أحد النوادى بمنطقة المعادي بالقاهرة والتسبب في تعطيل الحركة المرورية.

ملابسات تعطيل حركة مرورية بالمعادي

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدتها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي، وبمواجهتها أقرت بأنها توقفت بتاريخ 9 من الشهر الجاري نتيجة شعورها بتعب مفاجئ دون تعمد تعطيل الحركة المرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

حبس صبري نخنوخ ورجاله 4 أيام على ذمة التحقيقات

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية تعطيل المرور سيارة ملاكي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

وزير الزراعة: ندرس تصدير البيض المبستر والبودر إلى الخارج
أخبار مصر

وزير الزراعة: ندرس تصدير البيض المبستر والبودر إلى الخارج
وزير التموين: الدولة لن ترفع يدها عن الدعم وستحدد سعرًا موحدًا لرغيف الخبز
أخبار مصر

وزير التموين: الدولة لن ترفع يدها عن الدعم وستحدد سعرًا موحدًا لرغيف الخبز
رضا شحاتة يعود للصورة داخل الأهلي للعمل في جهاز الحسين عموتة
رياضة محلية

رضا شحاتة يعود للصورة داخل الأهلي للعمل في جهاز الحسين عموتة

"لا تذهبوا إلى الملعب".. نبوءة غريبة بشأن مباراة البرازيل في كأس العالم
شئون عربية و دولية

"لا تذهبوا إلى الملعب".. نبوءة غريبة بشأن مباراة البرازيل في كأس العالم
هل تزيد أجور القطاع الخاص في يوليو؟.. عضو بـ"القومي للأجور" يحسم الجدل
أخبار مصر

هل تزيد أجور القطاع الخاص في يوليو؟.. عضو بـ"القومي للأجور" يحسم الجدل

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: 35 مليار جنيه من دعم الخبز لا تصل لمستحقيها سنويًا
مدبولي: محطة إدكو للغاز أصل استراتيجي وتكلفة إنشائها تتجاوز 10 مليارات دولار
اتفرج ببلاش.. 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا