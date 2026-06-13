كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائدة سيارة ملاكي بالتوقف أمام أحد النوادى بمنطقة المعادي بالقاهرة والتسبب في تعطيل الحركة المرورية.

ملابسات تعطيل حركة مرورية بالمعادي

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدتها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي، وبمواجهتها أقرت بأنها توقفت بتاريخ 9 من الشهر الجاري نتيجة شعورها بتعب مفاجئ دون تعمد تعطيل الحركة المرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.