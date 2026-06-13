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بعد اتهامه بابتزاز ولية أمر.. قرار جديد بشأن قضية مدير تعليم بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

05:50 م 13/06/2026 تعديل في 06:23 م

المتهم

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قررت محكمة بنها تجديد حبس مدير إدارة التعليم الإعدادي بمحافظة القليوبية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بابتزاز ولية أمر إحدى الطالبات واستغلال موقعه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

ابتزاز مدير تعليم بالقليوبية لولية أمر طالبة

ألقت الأجهزة المختصة القبض على المتهم عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات له بمساومة ولية أمر واستغلال السلطة، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

تحقيقات النيابة العامة

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، ووجهت للمتهم اتهامات تتعلق بالابتزاز والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، وقررت استمرار حبسه على ذمة القضية لحين استكمال الإجراءات القانونية.

إجراءات إدارية من محافظة القليوبية

أصدر محافظ القليوبية قرارًا بإيقاف المتهم عن العمل، وإلغاء ندبه، وإحالته للتحقيق، مع إبعاده عن مهام وظيفته مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات والفصل في الاتهامات.

تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.

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القليوبية مدير تعليم وزارة التربية والتعليم النيابة العامة

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