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قرار قضائي بشأن استئناف المتهمين في قضية رشوة وزارة الري على أحكام سجنهم

كتب : أحمد عادل

08:07 م 13/06/2026

محاكمة تعبيرية

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أجلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم، نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري"، على الأحكام الصادرة بالسجن المشدد 10 سنوات، لجلسة الدور الثاني من يوليو.

قضية رشوة وزارة الري

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما قضت بإعفاء 6 آخرين، في قضية تلقي رشاوى وعطايا مالية مقابل إنهاء أعمال وصرف مستحقات خاصة بشركات تعمل في تأهيل الترع.

وكشف أمر الإحالة عن اتهامات متعددة للمتهمين، أبرزها تلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 50 ألف جنيه و5 آلاف جنيه و24 ألف جنيه، إلى جانب وقائع أخرى وصلت إلى 150 ألف جنيه، مقابل إعداد تقارير وتسهيل إجراءات الصرف.

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محكمة الجنايات النيابة العامة رشوة وزارة الري فساد وظيفي استئناف

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