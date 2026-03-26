مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

دوري القسم الثاني-أ

لافيينا أف سي

- -
15:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
15:30

بلدية المحلة

جميع المباريات

أول تعليق من رابطة الدوري الأمريكي على ضم محمد صلاح

كتب : محمد عبد الهادي

12:41 ص 26/03/2026 تعديل في 12:47 ص

محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتواصل في الساعات الماضية التكهنات حول مستقبل محمد صلاح، عقب إعلانه الرحيل عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ما فتح الباب أمام العديد من الأندية والدوريات الساعية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رئيس رابطة الدوري الأمريكي يرحب بضم صلاح

أبدى دون جاربر، رئيس رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، ترحيبه بإمكانية انضمام النجم المصري إلى المسابقة، مؤكدًا قدرته على إحداث تأثير كبير داخل البطولة.

وخلال حديثه في فعالية SBJ Business of Soccer، أوضح جاربر أنه يتمنى رؤية صلاح في الدوري الأمريكي، مشيرًا إلى أنه لم يكن بإمكانه التصريح بذلك قبل إعلان اللاعب رحيله عن ليفربول.

وأضاف أن صلاح سيكون إضافة مميزة للدوري، مؤكدًا قدرة المسابقة على توفير منصة مناسبة له لمواصلة التألق خلال المرحلة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح الدوري الأمريكي ليفربول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار

المزيد

