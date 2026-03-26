تتواصل في الساعات الماضية التكهنات حول مستقبل محمد صلاح، عقب إعلانه الرحيل عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ما فتح الباب أمام العديد من الأندية والدوريات الساعية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رئيس رابطة الدوري الأمريكي يرحب بضم صلاح

أبدى دون جاربر، رئيس رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، ترحيبه بإمكانية انضمام النجم المصري إلى المسابقة، مؤكدًا قدرته على إحداث تأثير كبير داخل البطولة.

وخلال حديثه في فعالية SBJ Business of Soccer، أوضح جاربر أنه يتمنى رؤية صلاح في الدوري الأمريكي، مشيرًا إلى أنه لم يكن بإمكانه التصريح بذلك قبل إعلان اللاعب رحيله عن ليفربول.

وأضاف أن صلاح سيكون إضافة مميزة للدوري، مؤكدًا قدرة المسابقة على توفير منصة مناسبة له لمواصلة التألق خلال المرحلة المقبلة.

