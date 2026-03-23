التنقيب عن الآثار

قررت النيابة العامة إحالة تشكيل عصابي مكوّن من 5 عاطلين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة المقطم.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، حفاظًا على التراث الحضاري المصري.

سقوط عصابة "كنوز الأرض" داخل عقار سكني بالقاهرة

وكشفت التحريات عن تورط المتهمين في ممارسة أعمال التنقيب داخل العقار، مستغلين موقعه لتنفيذ نشاطهم المخالف للقانون. وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت قوة أمنية المكان، وتمكنت من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بالحفر.

وبفحص موقع الواقعة، عُثر على حفرة بالطابق الأرضي تبلغ مساحتها نحو 7 أمتار × مترين، وبعمق يقارب 10 أمتار، إلى جانب ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

ضربة أمنية تكشف وكر التنقيب غير المشروع بالمقطم

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضهم على محكمة الجنايات.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها لضبط جرائم التنقيب غير المشروع، ردعًا للمخالفين وحفاظًا على ثروات الدولة الأثرية.

