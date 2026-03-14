خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

استحدثت النيابة العامة – بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – آلية رقمية مؤمَّنة تتيح الاطلاع على تفاصيل وصور المخالفات المرورية لمالكي المركبات فقط.

ويأتي ذلك في إطار حرص النيابة العامة على حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وضمان سرية المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية، واستكمالًا لجهودها في تطوير الخدمات الرقمية عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية.

النيابة العامة تُطلق آلية رقمية مؤمنة للاطلاع على المخالفات المرورية



وتتم عملية الولوج من خلال إحدى طريقتين: الأولى: الولوج إلى بيانات المخالفات عبر الهوية الرقمية للمواطن مالك المركبة، وذلك باستخدام الحساب الرقمي الشخصي الذي سبق للمواطن إنشاؤه على بوابة مصر الرقمية، للتحقق من هويته الرقمية وتمكينه من الاطلاع على بيانات المخالفات المرورية الخاصة به بصورة آمنة.

والثانية: من خلال إدخال رقم هاتف محمول مسجل باسم مالك المركبة، حيث يتم التحقق منه بالتكامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم إرسال رمز تحقق (OTP) لاستخدامه في تسجيل الدخول.

وتأتي هذه الخطوة تتويجًا للتكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، وتعزيزًا لأمن وسرية البيانات، ودعمًا لثقة المواطنين في الخدمات الرقمية، في إطار التوجه الوطني نحو التحول الرقمي وتطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وبما يتوافق مع أحدث معايير أمن المعلومات، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر الرقمية.

