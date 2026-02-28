

قررت جهات التحقيق حبس الشاب المتهم بإصابة 6 أشخاص في واقعة وضع ملصق يحمل علم إسرائيل على سيارة ملاكي بمنطقة كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وزارة الداخلية تكشف كواليس الواقعة

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا كشفت فيه ملابسات الواقعة، حيث أكدت أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة كرداسة بالجيزة بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز.

وتبين أنه أثناء تواجد قائد السيارة الملاكي الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة المركز) بمحل البلاغ، حدثت مشادة كلامية بينه وبين "مالك محل تجاري"؛ لاعتراض الأخير على وقوفه بالسيارة أمام المحل الخاص به. ولدى مشاهدة المارة للمشاجرة والعلم المثبت على السيارة، قاموا بالتعدي عليه بالضرب، وحال محاولته الإفلات اصطدم بعدد من المواطنين والمركبات التي تصادف مرورها بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة.

القبض على الشاب المتهم

وأكدت "الداخلية" في بيانها ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها. وأفادت أسرته بأنه يعاني من مرض نفسي منذ عدة سنوات، ويتم علاجه لدى عدد من الأطباء النفسيين، وقدموا الأوراق والشهادات الطبية التي تفيد ذلك.

وباستكمال التحريات، تبين أن المذكور تردد على أحد محلات كماليات السيارات بالمنطقة ذاتها، وطلب من ابنة مالك المحل طباعة الملصق المشار إليه، فقامت بطباعة نسختين وتسليمهما له خوفًا منه، لكونه معروفًا في محيط سكنه بعدم اتزانه النفسي.

والد الشاب يكشف مفاجأة

وخلال جلسات التحقيق، استمعت النيابة إلى أقوال والد المتهم، الذي أكد معاناة نجله من اضطراب نفسي مزمن منذ 17 عامًا إثر تعرضه لحادث قديم.

وقدم الأب وصفات وتقارير طبية صادرة عن أطباء نفسيين تفيد خضوع نجله للعلاج لسنوات، موضحًا أن حالته شهدت تدهورًا مؤخرًا.

وقررت النيابة التحفظ على السيارة، وطلب تحريات المباحث النهائية، وفحص التقارير الطبية المقدمة لبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة.