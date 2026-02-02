تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي قائد سيارة ميكروباص على أحد الأشخاص بالضرب بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يناير المنقضي، تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم – بتضرره من قائد سيارة ميكروباص لقيامه بالتعدي عليه بالضرب "دون حدوث إصابات" أثناء استقلاله السيارة بصحبته، إثر مشاجرة بينهما بسبب توقف السيارة المتكرر وخشية تأخره على عمله.

أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

