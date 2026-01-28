"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

كتب- محمود الشوربجي:

جريمة قتل بشعة شهدتها إحدى قرى محافظة دمياط، حينما قٌتلت سيدة وطفلتها الرضيعة شنقاً على يد الزوج الذي أقدم على الانتحار عقب ارتكاب جريمته.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة وطفلتها على يد زوجها في أغسطس من عام 2024.

البداية حينما اكتشف أهالي القرية جثمان السيدة ورضيعتها داخل مسكنهما مشنوقتين، بينما عثر على الزوج "ه. س" (45 عاماً) في حالة صحية متدهورة، حيث تم نقله إلى مستشفى كفر سعد المركزي في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب الواقعة قال خال الضحية إن زوجها بدأ في افتعال المشكلات مع زوجته الراحلة بعد إنجابها للرضيعة "ل. ه" بسبب رغبته في إنجاب الذكور، حيث أنجب الزوجان فتاتين، وكانت الرضيعة هي الابنة الثالثة لهما.

وقبل ارتكاب الجريمة، كان الزوج يسعى لبيع كافة ممتلكاته، من بينها المنزل الذي يسكنه مع أسرته، الأمر الذي أدى إلى وقوع خلافات بينه وبين الزوجة ، 33 عاماً، التي رفضت بيع المنزل محل سكنهم، ما أدى به إلى ارتكاب جريمته في النهاية.

وبحسب الأهالي، فإن الأب أمر ابنتيه الكبرى والوسطى بالصعود إلى سطح المنزل قبل تنفيذ جريمته، وبالصدفة شاهدت الابنة الكبرى والدها أثناء ارتكابه الجريمة، وعندما صرخت من هول المشهد، هددها والدها بقتلها هي وشقيقتها، وقام بحبسهما في إحدى الغرف، حيث كان متواجداً بالمنزل رفقة جثماني زوجته ورضيعته.

كما أفاد أحد الجيران بأن الأب قام بإحضار حبوب الغلال وأمر ابنتيه بابتلاعها، وقام بابتلاع إحدى هذه الحبوب، إلا أن الفتيات أوهمتا الأب بابتلاع الحبوب، ولدى انهيار الأب وسقوطه على الأرض، خرجت الفتاتان وصرختا للاستنجاد بأهالي القرية لإسعاف والدهما.

وتحفظ رجال الأمن على جثماني الزوجة والرضيعة قيد التحقيقات، كما تم نقل الأب إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة.

بدورها أجرت النيابة العامة التحقيقات اللازمة حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، فيما قررت نيابة كفر سعد بالتحفظ على جثمان الزوج وانتداب لجنة من الطب الشرعي لإعداد التقرير اللازم حول أسباب الوفاة.

