"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور

كتب : علاء عمران

04:36 م 27/01/2026

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على الحساب الشخصي لإحدى الفنانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله احتجازها "دون وجه حق" داخل إحدى وحدات المرور أثناء إنهاء إجراءات ترخيص سيارتها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أنه بالفحص والتحري، تبين أن الفنانة مطلوب التنفيذ عليها في حكم قضائي يقضي بحبسها 3 أشهر في إحدى القضايا، بالإضافة إلى غرامة مالية في قضية أخرى.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها في إطار من الشرعية والقانون، دون وقوع أي تجاوزات.

علاء عمران الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية

