عاجل| القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

كتب : مصراوي

06:57 م 29/01/2026

النائب العام يستقبل رئيس استئناف الإسكندرية لعرض ا

أعلن النائب العام المستشار محمد شوقي، إن إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، والهارب خارج البلاد.

وفق بيان رسمي من النيابة العامة، فإن الإدارة قامت بإعداد أمر قبض دولي، والتقدم بطلب التسليم عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأجنبية المختصة، ما أسفر عن نجاح عملية الاسترداد بالتنسيق مع الإنتربول المصري، وتسليم المتهم وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

