بعد البراءة أو التصالح.. كيف تسترد الكفالة المالية

كتب- صابر المحلاوي:

الكفالة المالية إجراء قانوني يُلزم به المتهم في بعض القضايا لضمان حضوره جلسات التحقيق والمحاكمة، وتُحدد قيمتها من قِبل النيابة أو المحكمة.

ومع صدور حكم بالبراءة أو انتهاء الدعوى بالتصالح أو الحفظ، يحق للمتهم أو من قام بسداد الكفالة المطالبة باستردادها، لكن وفق خطوات قانونية محددة.

الخطوة الأولى: تقديم طلب

يتقدم صاحب الشأن بطلب رسمي إلى النيابة أو المحكمة المختصة، يذكر فيه بياناته ورقم القضية وتفاصيلها.

الخطوة الثانية: استخراج شهادة من الجدول

يتم الحصول على شهادة من جدول الجنح أو الجنايات توضح الموقف النهائي للقضية (حفظ – صلح – براءة)، وتبين كذلك قيمة الكفالة.

الخطوة الثالثة: تقديم إيصال السداد

يشترط تقديم أصل إيصال سداد الكفالة إلى قلم الجنائي بالمحكمة، ولا يُعتد بالصور الضوئية.

الخطوة الرابعة: مذكرة الصرف

يقوم القلم الجنائي بإعداد مذكرة تُرفق بها المستندات اللازمة لعرضها على المحكمة المختصة لاعتماد قرار صرف الكفالة.

الرسوم المقررة

يُخصم نحو 10% من إجمالي مبلغ الكفالة كرسوم قضائية قبل صرف باقي المبلغ.

المدة الزمنية

تستغرق إجراءات استرداد الكفالة عادة من شهر إلى شهرين، تبعًا لطبيعة القضية وسرعة استكمال الدورة الإدارية داخل المحكمة.