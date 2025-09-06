إعلان

كانا يسيرا عكس الطريق ..الداخلية تكشف ملابسات فيديو الإسكندرية المثير

02:02 م السبت 06 سبتمبر 2025

كتب ـ علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عن ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيهما سائقان لسيارتي ميكروباص وأتوبيس يسيران عكس الاتجاه في نطاق دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، ما عرض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص والتحريات، تمكنت الشرطة من تحديد السيارتين وقائديهما، حيث تبين أن أحد السائقين لا يحمل رخصة قيادة. وقد تبين أيضًا أن السائقين مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

وبمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بتلك التصرفات بغرض اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارتين، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائقين.

الداخلية كس الاتجاه لنيابة العامة لأمن الإسكندرية
