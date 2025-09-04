خطوات استخراج توكيل شهر عقاري من المنزل في 24 ساعة

كتب- محمود الشوربجي:

استخراج توكيل عام في القضايا يعد من الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفروعها في المحافظات للتسهيل على المواطنين، لكن البعض يواجه صعوبة في استخراج التوكيلات بسبب الزحام وكثرة الإقبال على الشهر العقاري.

لذا تم إطلاق موقع بوابة مصر الرقمية الذي يقدم العديد من الخدمات الحكومية رقميًا، والتي يمكن للمواطن الحصول عليها إلكترونيًا من المنزل دون الذهاب لأي من المقرات، خلال مدة تصل إلى 24 ساعة.

ويستعرض "مصراوي" الاجراءات المتبعة لاستخراج توكيل عام في القضايا والأوراق.

بحسب مصلحة الشهر العقاري فإن الأوراق والإجراءات المطلوبة لاستخراج توكيل عام في القضايا تتضمن:

- الرقم القومي للطرف الثاني.

- أن تكون بطاقة الرقم القومي للطرفين سارية.

- أن يكون المواطن طالب الخدمة أحد الأطراف الأولى للتوكيل.

- أن يكون الطرف الثاني محامٍ أو قريب حتى الدرجة الثالثة.

- احتفظ برقم الطلب المقدم من خلال البوابة واتجه إلى مكتب أو فرع التوثيق في اليوم المحدد لتقديم الخدمة.

أما خطوات الحصول على الخدمة إلكترونيًا فهي كالتالي:

- الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية https://digital.gov.eg/، ثم الضغط على خدمات التوثيق.

- اضغط على تحرير توكيل عام رسمي ثم اضغط على "ابدأ الخدمة"، علمًا بأنّ المعلومات المطلوبة للحصول على الخدمة هي بيانات الأطراف الأول والثاني "الرقم القومي - رقم المصنع - العنوان مفصلًا".

- ادخل بياناتك واختر محافظتك والحي الخاص بك وعنوانك في الخانات المتاحة أمامك، ثم اضغط على الموافق على الشروط والأحكام.

- بعد ذلك ستظهر البيانات الخاصة بالطرف الثاني لاستكمال الخدمة، فإذا كان الطرف الثاني محاميًا اضغط على مربع الاختيار "محامي"، ثم اكتب الرقم القومي ورقم المصنع، ثم اختر المحافظة، والحي، والعنوان، ثم اضغط على "إضافة".

- وتتمثل الخطوة التالية في اختيار عنوان الديباجة، كما يمكنك عرض شكل التوكيل الذي يتم استلامه، ثم اضغط على التالي للاستمرار.

- إدخال البيانات الخاصة باستلام التوكيل، عن طريق اختيار المحافظة ثم اختيار المكتب الأقرب إليك.

- اختر الموعد المناسب لاستلام التوكيل من الخانات المتاحة أمامك واضغط "التالي".

- يمكن للمواطن إجراء أي تعديل أو حذف في البيانات التي تم إدخالها سابقًا بالضغط على "تعديل" أو "حذف"، ثم الضغط على "التالي" لتأكيد البيانات.

- بعد ذلك يعرض لك الموقع البيانات التي أدخلتها لمراجعتها، قم اضغط على "التالي" للاستمرار.

- ثم يتم عرض ملخص الطلب وهو تكلفة تحرير توكيل عام رسمي، لتقوم بمراجعة المبلغ المطلوب قبل السداد ثم اضغط على "سدد الآن".

- اختر طريقة السداد من الخيارات المتاحة أمامك، كما يمكن الدفع ببطاقة الائتمان أو عن طريق المحفظة الإلكترونية.

- في حال السداد ببطاقة الائتمان، ادخل رقم البطاقة الخاص بك وتاريخ انتهائها بالشهر والسنة ثم ادخل الرقم السري، وفي حال الدفع بواسطة شركة التحصيل "خالص"، ادخل البريد الإلكتروني الخاص بك، ورقم المحمول، واضغط على "سدد الآن".

- بعد ذلك يظهر لك كود السداد، وعداد مدة صلاحيته، احفظ الكود أو التقط صورة له، أو اطبعه واذهب به إلى أقرب منفذ سداد قريب منك، وأخبر المسؤول أنك تريد السداد لبوابة مصر الرقمية واحصل على الإيصال.

- ستظهر لك رسالة تفيد بأنّه تم إرسال طلبك بنجاح، إذ يمكنك تتبع طلبك من خلال الموقع أو العودة للصفحة الرئيسية.

