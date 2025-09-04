إعلان

سقوط شبكة استغلت 15 طفلًا في التسول والبيع بالجيزة

01:13 م الخميس 04 سبتمبر 2025

سقوط شبكة

كتب - عاطف مراد:

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم استغلال الأطفال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 17 شخصًا، من بينهم 11 لهم معلومات جنائية، لاتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

وجرت المداهمات بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول بمحافظة الجيزة، حيث عُثر بحوزة المتهمين على 15 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع في الشوارع والتسول.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بممارسة هذا النشاط الإجرامي بشكل منظم، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة من استغلال الأطفال.

واتُخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، كما جرى تسليم الأطفال لأسرهم مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم داخل إحدى دور الرعاية.

سقوط شبكة الجيزة وزارة الداخلية
