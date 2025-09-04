طن مخدرات وترسانة سلاح.. نهاية دامية لـ 3 عناصر خطرة في سوهاج والأقصر

كتب - عاطف مراد:



نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لبؤر إجرامية خطيرة تعمل في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بعدة محافظات.



وأكدت المعلومات والتحريات قيام عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.



وعقب تتبعهم وتقنين الإجراءات، جرى استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بنطاق محافظتي سوهاج والأقصر.



وكشفت التحقيقات أن أحد القتلى كان محكومًا عليه بالإعدام في قضية "اتجار بالمخدرات وسلاح ناري"، فيما صدرت بحق الآخرين أحكام بالسجن والسجن المؤبد في قضايا "مخدرات، مقاومة سلطات، سرقة بالإكراه".



كما أسفرت المداهمات عن ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، بحوزتهم قرابة طن و200 كيلوغرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، بانجو، شابو"، إضافة إلى 31 ألف قرص مخدر.



وضبطت القوات أيضًا ترسانة أسلحة نارية شملت 41 قطعة، منها 5 بنادق آلية، 7 بنادق خرطوش، 28 فرد خرطوش، وطبنجة، إلى جانب ذخائر متنوعة.



وقدرت القيمة المالية للمضبوطات المخدرة بنحو 86 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين.

