كتب ـ رمضان يونس:

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 21 سبتمبر الجاري، كأولى جلسات نظر محاكمة "عتال" في واقعة اتهامه بقتل زوجته انتقامًا منها لشكه في سلوكها ونسب نجله له، في منطقة عين شمس بالقاهرة.

النيابة العامة، في تحقيقات القضية رقم 802 لسنة 2025 جنايات عين شمس، والمُقيدة برقم 815 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، أسندت للمتهم "كامل. ط" ـ يعمل عتال في البناء ـ تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لزوجته المجني عليها "شيماء.ي"، في اليوم التاسع من يناير 2025.

وذكرت النيابة أن الزوج عقد العزم وبيت النية على قتل زوجته، انتقامًا لشكوك واهية في سلوكها فأسرّها في نفسه ضجرًا، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض "سكينًا"، وتوجه إلى فراشها، وما إن ظفر بها حتى عاجلها بست طعنات في بطنها، ثم أجهز عليها بطعنة في رقبتها، غارسًا السلاح الأبيض في جسدها قاصدًا بذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستجوبت النيابة الزوج، فأقر تفصيلًا أمام جهات التحقيق أنه قتل زوجته إثر خلاف بينهما لشكوك واهية لم يؤيدها ثمة دليل، استقرت في نفسه حول سلوكها ونسب نجله له، فأحضر سلاحًا أبيض "سكينًا" من المطبخ وتوجه إلى غرفتهما، وما إن ظفر بها حتى طعنها عدة طعنات استقرت في بطنها، ثم استكمل جرمه بأن كالها طعنة في رقبتها حتى أيقن من احتضارها ولفظت أنفاسها الأخيرة على الفراش.

وأدعى المتهم في التحقيقات نشوب مشادة كلامية بينه وبين المجني عليها خلال تناول الشاي بسبب شكه في سلوكها؛ إلى أن استفتزته حين قالت له: أنت مش راجل.. ومش عارف تتشطر إلا على الحريم".

وأثبتت تحريات رجال البحث الجنائي وجود خلافات بين المتهم وزوجته إثر شكوك من جانبه في سلوك المجني عليها، حيث في يوم الجريمة نشبت بينهما مشادة، على إثرها استل سكينًا من المطبخ وباغت زوجته بعدة طعنات استقرت في البطن، ثم طعنها طعنة أخيرة في رقبتها، مغرسًا السلاح الأبيض حتى تأكد من بلوغ مقصده وإزهاق روحها، وهي الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وأحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام الأول، عاملًا إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بقتل زوجته طعنًا بسكين المطبخ للانتقام منها ظنًا منه لشكه في سلوكها.

