إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

أسفر انقلاب سيارة ميكروباص عن إصابة 8 أشخاص من الركاب، أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبصحبتها ونش مروري لرفع حطام الحادث.

وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.