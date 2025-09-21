"مش هعرف أبيعها آثار".. كيف خططت أخصائية الترميم لبيع الأسورة الذهبية؟

كتب - أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، مع المتهمة الأولى - أخصائية ترميم آثار - في واقعة سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري، أنها قامت بتحطيم الحجر الكريم لإخفاء أثرية الأسورة.

وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة إنها سرقت الأسورة الأثرية من داخل الخزنة أثناء وضع قطعة آثار أخرى كانت تعمل على ترميمها، بسبب مرورها بضائقة مالية وحاجتها للأموال.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة أيقنت صعوبة بيع الأسورة على أنها قطعة أثرية، فخططت لبيعها على أنها مشغولة ذهبية عادية، وحطمت الحجر الكريم الموجود فيها بأداة حادة "مش هعرف أبيعها آثار".

وتابعت التحقيقات أنها قصدت المتهم الثاني، مالك محل مصوغات، على معرفة سابقة بها، لأنها تعلم أن بيع المشغولات الذهبية يحتاج إلى فاتورة شراء، خاصةً أن الأسورة دون ختم يحدد عيارها ولا تستطيع بيعها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأولى والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الثالث والرابع بضمان مالي.

وقالت النيابة في بيان لها، إنها استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد التأمين للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفّظت على المستندات ذات الصلة، كما كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس.

وعليه، أمرت النيابة العامة بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة ثلاثة متهمين آخرين، وباستجواب المتهمة الأولى، أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به، ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع، الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد أثبتت التحريات حسن نية المتهمين الأخيرين.

