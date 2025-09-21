الإفراج عن "علياء قمرون" بعد سداد الكفالة في اتهامها ببث محتوى خادش

كتب - أحمد عادل:

كشف المحامي محمد عبد النبي، دفاع البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ"علياء قمرون"، عن تفاصيل إخلاء سبيل موكلته بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في اتهامها ببث محتوى خادش.

وقال عبد النبي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن الجهات المختصة أفرجت عن البلوجر "علياء قمرون" بعد سدادها الكفالة المالية، وإنهاء الإجراءات القانونية.

وتابع أنه في انتظار إحالة القضية إلى المحكمة المختصة وتحديد جلسة للدفاع عنها حتى الحصول على البراءة من التهمة المنسوبة إليها.

وكانت جهات التحقيق في القاهرة الجديدة قد قررت إخلاء سبيل البلوجر الشهيرة بـ"علياء قمرون"، في اتهامها ببث مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.