إعلان

"الجنح" تبرئ صالح جمعة من واقعة ضرب بالتجمع

06:15 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    صالح جمعة (1)
  • عرض 20 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 20 صورة
    عبد الله جمعة وصالح جمعة
  • عرض 20 صورة
    صالح جمعة (1)
  • عرض 20 صورة
    صالح جمعة (1)
  • عرض 20 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 20 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 20 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 20 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 20 صورة
    صالح جمعة لاعب نادي الكرخ العراقي
  • عرض 20 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 20 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 20 صورة
    صالح وعبدالله جمعة
  • عرض 20 صورة
    الإسماعيلي المصري حسين السيد صالح جمعة
  • عرض 20 صورة
    صالح جمعة 5
  • عرض 20 صورة
    صالح جمعة 3
  • عرض 20 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 20 صورة
    صالح جمعة 2
  • عرض 20 صورة
    صالح جمعة 4
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم الاحد، ببراءة لاعب الأهلي السابق "صالح جمعة" بعدما قبلت معارضته على حكم إدانته بالحبس 6 أشهر في واقعة التعدي على صاحب مصنع حلويات بالسب والضرب وإحداث إصابات.

وكانت محكمة جنح التجمع الخامس، أدانت لاعب الأهلي السابق "صالح جمعة" وآخرين بالحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنيه.

وأحالت النيابة العامة لاعب الأهلي السابق"صالح جمعة" وآخرين في القضية رقم 10193 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس، إلى محكمة الجنح المختصة في واقعة اتهامهم بالتعدي بالسب والضرب على صاحب مصنع حلويات وإحداث إصابات به.

قسم التجمع الخامس، في وقت سابق، تلقي بلاغًا من صاحب مصنع حلويات "ع..ه"، أفاد فيه أنه أثناء سيره أمام فندق دوسيت بالتجمع، تفاجأ بقيام اللاعب "صالح جمعة" وآخرين بالتعدي عليه بالسب والضرب مُدعين أنه تصادم بأحدهم أمام الفندق الأمر الذي دفعهم للتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابات به.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

براءة صالح جمعة حبس 6 أشهر ضرب صاحب مصنع حلويات النيابة العامة التجمع الخامس محكمة جنح التجمع براءة صالج جمعة ضرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة