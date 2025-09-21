"الجنح" تبرئ صالح جمعة من واقعة ضرب بالتجمع

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم الاحد، ببراءة لاعب الأهلي السابق "صالح جمعة" بعدما قبلت معارضته على حكم إدانته بالحبس 6 أشهر في واقعة التعدي على صاحب مصنع حلويات بالسب والضرب وإحداث إصابات.

وكانت محكمة جنح التجمع الخامس، أدانت لاعب الأهلي السابق "صالح جمعة" وآخرين بالحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنيه.

وأحالت النيابة العامة لاعب الأهلي السابق"صالح جمعة" وآخرين في القضية رقم 10193 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس، إلى محكمة الجنح المختصة في واقعة اتهامهم بالتعدي بالسب والضرب على صاحب مصنع حلويات وإحداث إصابات به.

قسم التجمع الخامس، في وقت سابق، تلقي بلاغًا من صاحب مصنع حلويات "ع..ه"، أفاد فيه أنه أثناء سيره أمام فندق دوسيت بالتجمع، تفاجأ بقيام اللاعب "صالح جمعة" وآخرين بالتعدي عليه بالسب والضرب مُدعين أنه تصادم بأحدهم أمام الفندق الأمر الذي دفعهم للتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابات به.