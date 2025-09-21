إعلان

7 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق محمد بن زايد ببدر

06:27 م الأحد 21 سبتمبر 2025

حادث انقلاب سيارة ميكروباص

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق محمد بن زايد بالعاصمة الإدارية اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بدائرة قسم بدر.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص في طريقها إلى العاصمة الإدارية تحديدا عند موقف الأتوبيس الترددي.

أسفر عن الحادث سقوط 7 مصابين نقلوا إلى مستشفى العاصمة للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ميكروباص المرور القاهرة قسم بدر العاصمة الإدارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة