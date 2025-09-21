7 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق محمد بن زايد ببدر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق محمد بن زايد بالعاصمة الإدارية اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بدائرة قسم بدر.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص في طريقها إلى العاصمة الإدارية تحديدا عند موقف الأتوبيس الترددي.

أسفر عن الحادث سقوط 7 مصابين نقلوا إلى مستشفى العاصمة للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.