كتب - أحمد أبو النجا:

أدى أعضاء النيابة العامة الجدد، اليوم الاثنين، اليمين القانونية أمام المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة.

وجرت المراسم بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء أداء اليمين تنفيذًا لقرار الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، رقم 446 لسنة 2025، بتعيين أعضاء النيابة العامة الجدد بدرجة معاون نيابة من دفعتي 2020 و2021. ويُعد القرار تاريخيًا غير مسبوق، إذ أتاح لأول مرة للمرأة المصرية الالتحاق بالنيابة العامة منذ بداية السلم القضائي.

وخلال كلمته، رحب وزير العدل بالأعضاء الجدد، مؤكدًا على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، داعيًا إياهم إلى التحلي بالنزاهة والتجرد والاطلاع الواسع ليكونوا على قدر الأمانة. وأشاد بالدور السامي للنيابة العامة كأمينة على مصالح المجتمع وحرياته.

من جانبه، هنأ المستشار محمد شوقي النائب العام الأعضاء الجدد، واصفًا انضمامهم بأنه بداية مشرقة في تاريخ القضاء المصري، مشددًا على أن العدل والضمير يجب أن يكونا الميزان والرقيب في عملهم، ومؤكدًا أن القرار الجمهوري جسّد إرادة الدولة في تمكين المرأة بعد تعيين فتيات مصريات ضمن الدفعة الجديدة.

وفي ختام المراسم، التُقطت صورة تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام.

