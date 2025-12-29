مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
21:00

المغرب

كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

جنوى

زوجة حسام حسن توجه له رسالة رومانسية قبل مواجهة أنجولا

كتب- محمد عبد السلام:

03:10 ص 29/12/2025
وجهت دانا على رسالة رومانسية إلى زوجها حسام حسن لدعمه قبل مواجهة أنجولا في مباراة تقام اليوم الاثنين ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وكتبت عبر خاصية ستوري حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "زوج العمر يارب تفرح مصر".

وتبث مباراة منتخب مصر اليوم ضد منتخب أنجولا في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وضمن منتخب مصر الصعود إلى دور الـ 16 بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الماضية بهدف دون رد، ليتصدر ترتيب المجموعة بـ 6 نقاط

جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

