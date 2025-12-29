تعليق مفاجيء من حمادة صدقي بخصوص محمد صلاح مع منتخب مصر

وجهت دانا على رسالة رومانسية إلى زوجها حسام حسن لدعمه قبل مواجهة أنجولا في مباراة تقام اليوم الاثنين ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وكتبت عبر خاصية ستوري حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "زوج العمر يارب تفرح مصر".

وتبث مباراة منتخب مصر اليوم ضد منتخب أنجولا في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وضمن منتخب مصر الصعود إلى دور الـ 16 بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الماضية بهدف دون رد، ليتصدر ترتيب المجموعة بـ 6 نقاط