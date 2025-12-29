محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة اليوم

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها البلوجر محمد أوتاكا، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بثا مقاطع مرئية عبر الشبكة المعلوماتية بهدف الإغراء والإساءة إلى الحياء العام، وجعلوها متاحة للجميع، بما يُعد تعديًا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد قررت إحالة المتهمين هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا للمحاكمة الجنائية الاقتصادية بعد ثبوت قيامهما بعرض وبث فيديوهات وصفت بأنها تخدش الحياء العام وتخالف القيم المجتمعية.

