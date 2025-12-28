جدول ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة أنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية
كتب ـ محمد الميموني:
يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب أنجولا غداً الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية لموسم 2025/26 بالمغرب.
وتصدر منتخب مصر المركز الأول في مجموعته في كأس الأمم الأفريقية برصيد 6 نقاط.
ونعرض خلال السطور التالية جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية كالتالي:
جدول ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة أنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية
1 ـ مصر- 6 نقاط
2 ـ جنوب أفريقيا- 3 نقاط
3 ـ زيمبابوي- نقطة .
4 ـ أنجولا -نقطة .
ويذكر أن منتخب مصر قد تأهل إلى دور ال16 بعد الفوز المستحق على منتخب جنوب أفريقيا في منافسات الجولة الثانية من البطولة الأفريقية.