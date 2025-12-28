مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
21:00

المغرب

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

جدول ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة أنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب ـ محمد الميموني:

11:50 م 28/12/2025
يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب أنجولا غداً الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية لموسم 2025/26 بالمغرب.

وتصدر منتخب مصر المركز الأول في مجموعته في كأس الأمم الأفريقية برصيد 6 نقاط.

ونعرض خلال السطور التالية جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

جدول ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة أنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية

1 ـ مصر- 6 نقاط

2 ـ جنوب أفريقيا- 3 نقاط

3 ـ زيمبابوي- نقطة .

4 ـ أنجولا -نقطة .

ويذكر أن منتخب مصر قد تأهل إلى دور ال16 بعد الفوز المستحق على منتخب جنوب أفريقيا في منافسات الجولة الثانية من البطولة الأفريقية.

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

