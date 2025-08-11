شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2025/2026 | ذكور وإناث
12:53 م الإثنين 11 أغسطس 2025
كتب – أحمد أبو النجا:
بقرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فتحت أكاديمية الشرطة أبوابها لاستقبال دفعة جديدة من حماة القانون للعام الدراسي 2025/2026، من طلاب الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الحقوق والتربية الرياضية وعدد من التخصصات الجامعية، وفق شروط وضوابط دقيقة، مع تحديد مواعيد تقديم تبدأ من 22 يوليو وتستمر حتى نهاية أغسطس.
شروط القبول في كلية الشرطة 2025 – 2026
فيما يتعلق بشروط الالتحاق بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو الثانوية الأزهرية، أوضح مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أنه لا بد أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه جنسية أخرى، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، بالإضافة إلى ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وألا يكون قد سبق فصله من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية أو الشرطية، وأن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.
كما يجب ألا يقل طول قامته عن 170 سم، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر المقبل عن 22 سنة ميلادية، فضلًا عن ضرورة استكماله لشروط اللياقة الصحية والنفسية، وألا يزيد وزنه عن (طول القامة – 90)، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية والنفسية المقررة، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية أو سبق له الزواج.
أما بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية، فتنطبق عليهم نفس الشروط، باستثناء شرط عدم الزواج، مع اشتراط ألا يقل طول القامة عن 168 سم للذكور، و160 سم للإناث، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين عن 28 عامًا للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 عامًا للحاصلين على درجة الماجستير، و35 عامًا للحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها، وألا يقل الطول عن 165 سم للذكور، و160 سم للإناث.
اختبارات كلية الشرطة للحاصلين على الثانوية والكليات
ولفت اللواء الدكتور أبو المكارم إلى أن مراحل التقديم للأكاديمية تمر عبر عدة مراحل، حيث يخضع الطالب لاختبارات: "القدرات – المقاس – القوام – الكشف الطبي – اللياقة البدنية – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبي المتقدم"، ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطول، فضلًا عن اختبار القوام: "الوزن المثالي = طول الطالب – 90"، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية (عظام – رمد – باطنة – جراحة – أسنان – وغيرها).
وأوضح أن مكان الاختبارات سيكون من خلال البوابة رقم 5 بالأكاديمية اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، لافتًا إلى توفير مكان لائق لأولياء الأمور بالجهة المقابلة للبوابة.
وأضاف أنه تم توفير عدة تيسيرات للمتقدمين، من بينها إعلان النتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت دون تحميلهم مشقة السفر، وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، وصحيفة الحالة الجنائية والطوابع، ومنفذ لبيع الطوابع والدمغة والتصوير، وتوفير لجنتين للاستعلام والرد على أي استفسارات للطلبة، فضلًا عن طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات الخاصة بكيفية التقديم، وتوفير خط تليفوني مباشر لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق بكلية الشرطة، على رقمي: (0224109102)، (0224109117).
