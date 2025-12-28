نظمت أكاديمية الشرطة، بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، فعاليات دورتين تدريبيتين متخصصتين، هما: الدورة التأهيلية للمراقبين ما قبل النشر، ودورة الأمن والسلامة في بيئات العمل الميداني الخطرة.في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية كإحدى الدول الفاعلة في دعم منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه جرى تنفيذ الدورتين بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، بمشاركة 27 متدربًا ومتدربة من 17 دولة إفريقية.

وهدفت الدورتان إلى رفع كفاءة المشاركين وتأهيلهم لأداء مهامهم بكفاءة في بيئات العمل عالية المخاطر، من خلال إكسابهم الخبرات والمهارات الأساسية والمتقدمة، وفقًا لمعايير التدريب المعتمدة لدى الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام.

وتضمنت البرامج التدريبية مزيجًا من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، بمشاركة نخبة من المدربين والخبراء المعتمدين، وشملت موضوعات تتعلق بدور المراقبين الشرطيين، وآليات العمل داخل بعثات حفظ السلام، إلى جانب مفاهيم الأمن والسلامة، وإدارة المخاطر، والتعامل مع التهديدات في البيئات الميدانية الخطرة، بما يعزز جاهزية المشاركين للعمل ضمن المنظومة الدولية لحفظ السلم والأمن.

واختُتمت فعاليات الدورتين بتكريم المتدربين وتسليم الشهادات لهم، بحضور السفير نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ويأتي تنظيم هذه الدورات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير منظومة التدريب الشرطي، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وإعداد كوادر أمنية مؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية المختلفة، دعمًا لجهود حفظ السلم والأمن إقليميًا ودوليًا.

