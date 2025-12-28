إعلان

27 متدربًا من 17 دولة إفريقية في دورتين لحفظ السلام بأكاديمية الشرطة | صور

كتب : علاء عمران

04:09 م 28/12/2025 تعديل في 04:10 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    فعاليات دورتين تدريبيتين متخصصتين
  • عرض 3 صورة
    فعاليات دورتين تدريبيتين متخصصتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظمت أكاديمية الشرطة، بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، فعاليات دورتين تدريبيتين متخصصتين، هما: الدورة التأهيلية للمراقبين ما قبل النشر، ودورة الأمن والسلامة في بيئات العمل الميداني الخطرة.في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية كإحدى الدول الفاعلة في دعم منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه جرى تنفيذ الدورتين بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، بمشاركة 27 متدربًا ومتدربة من 17 دولة إفريقية.

وهدفت الدورتان إلى رفع كفاءة المشاركين وتأهيلهم لأداء مهامهم بكفاءة في بيئات العمل عالية المخاطر، من خلال إكسابهم الخبرات والمهارات الأساسية والمتقدمة، وفقًا لمعايير التدريب المعتمدة لدى الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام.

وتضمنت البرامج التدريبية مزيجًا من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، بمشاركة نخبة من المدربين والخبراء المعتمدين، وشملت موضوعات تتعلق بدور المراقبين الشرطيين، وآليات العمل داخل بعثات حفظ السلام، إلى جانب مفاهيم الأمن والسلامة، وإدارة المخاطر، والتعامل مع التهديدات في البيئات الميدانية الخطرة، بما يعزز جاهزية المشاركين للعمل ضمن المنظومة الدولية لحفظ السلم والأمن.

واختُتمت فعاليات الدورتين بتكريم المتدربين وتسليم الشهادات لهم، بحضور السفير نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ويأتي تنظيم هذه الدورات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير منظومة التدريب الشرطي، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وإعداد كوادر أمنية مؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية المختلفة، دعمًا لجهود حفظ السلم والأمن إقليميًا ودوليًا.

اقرأ أيضا:

بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة

من هم المحالون للمحاكمة في وفاة السباح يوسف محمد؟

4 اتهامات تلاحق المتهمين في واقعة "كمبوند الفردوس" بأكتوبر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دورتين لحفظ السلام أكاديمية الشرطة المركز المصري للتدريب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة