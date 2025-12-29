مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
21:00

المغرب

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

تعليق مفاجيء من حمادة صدقي بخصوص محمد صلاح مع منتخب مصر

كتب : نهي خورشيد

01:14 ص 29/12/2025
أكد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر الأسبق، أن محمد صلاح ليس أكثر اللاعبين تأثيراً من الناحية الفنية مع الفراعنة، لكنه يبقى قائداً مؤثراً على زملائه داخل وخارج الملعب.

وأضاف صدقي في تصريحات تلفزيونية:"صلاح قدم أداءً رائعاً أمام جنوب أفريقيا، وصنع عدة تمريرات سحرية، لكنه فنياً ليس اللاعب الأكثر تأثيراً في المنتخب".

وأشار صدقي إلى أن محمد الشناوي قدم مباراة مميزة أمام جنوب أفريقيا، لكنه يرى أن مصطفى شوبير هو الأحق بحراسة مرمى الفراعنة أمام أنجولا.

وتوقع صدقي أن يعتمد حسام حسن في المباراة على التشكيل المكون من: فتوح، أحمد عيد، رامي ربيعة، حسام عبدالمجيد، حمدي فتحي، زيزو، تريزيجيه، مصطفى فتحي، مرموش، ومصطفى محمد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح حمادة صدقي منتخب مصر كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

