تعليق مفاجيء من حمادة صدقي بخصوص محمد صلاح مع منتخب مصر

أكد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر الأسبق، أن محمد صلاح ليس أكثر اللاعبين تأثيراً من الناحية الفنية مع الفراعنة، لكنه يبقى قائداً مؤثراً على زملائه داخل وخارج الملعب.

وأضاف صدقي في تصريحات تلفزيونية:"صلاح قدم أداءً رائعاً أمام جنوب أفريقيا، وصنع عدة تمريرات سحرية، لكنه فنياً ليس اللاعب الأكثر تأثيراً في المنتخب".

وأشار صدقي إلى أن محمد الشناوي قدم مباراة مميزة أمام جنوب أفريقيا، لكنه يرى أن مصطفى شوبير هو الأحق بحراسة مرمى الفراعنة أمام أنجولا.

وتوقع صدقي أن يعتمد حسام حسن في المباراة على التشكيل المكون من: فتوح، أحمد عيد، رامي ربيعة، حسام عبدالمجيد، حمدي فتحي، زيزو، تريزيجيه، مصطفى فتحي، مرموش، ومصطفى محمد