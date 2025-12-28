نعت الهيئة الوطنية للانتخابات المستشارة سهام صبري الأنصاري إبراهيم علي، رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية ورئيس لجنة الاقتراع الفرعية بالدائرة الأولى مركز قنا بمحافظة قنا، والتي وافتها المنية مساء اليوم الأحد، إثر حادث أليم تعرضت له سيارتها عقب انتهائها من أداء مهامها الوطنية في الإشراف على انتخابات مجلس النواب.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان رسمي، أنها تلقت نبأ الوفاة ببالغ الحزن والأسى، مشيرة إلى إصابة اثنين من معاوني المستشارة الراحلة من موظفي لجنة الاقتراع الفرعية في الحادث ذاته، عقب الانتهاء من أداء الواجب الوطني خلال هذه الجولة الانتخابية.

وأوضحت الهيئة أن المستشارة الراحلة كانت مثالًا يحتذى به في الكفاءة والانضباط وحسن الأداء، وقد أدت مهامها الوطنية على أكمل وجه خلال مشاركتها في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.

وتقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة المستشارة الراحلة، واصفة إياها بشهيدة الواجب، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها وزملاءها الصبر والسلوان.

كما أعلنت الهيئة متابعتها للحالة الصحية للموظفين المصابين، مؤكدة أنهما يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة، مع تمنياتها لهما بالشفاء العاجل والعودة الآمنة إلى ذويهما.

