إعلان

مهمة وطنية تنتهي بمأساة.. مصرع رئيسة لجنة اقتراع في حادث مروع بقنا

كتب : أحمد أبو النجا

11:50 م 28/12/2025 تعديل في 11:55 م

الهيئة الوطنية للانتخابات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعت الهيئة الوطنية للانتخابات المستشارة سهام صبري الأنصاري إبراهيم علي، رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية ورئيس لجنة الاقتراع الفرعية بالدائرة الأولى مركز قنا بمحافظة قنا، والتي وافتها المنية مساء اليوم الأحد، إثر حادث أليم تعرضت له سيارتها عقب انتهائها من أداء مهامها الوطنية في الإشراف على انتخابات مجلس النواب.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان رسمي، أنها تلقت نبأ الوفاة ببالغ الحزن والأسى، مشيرة إلى إصابة اثنين من معاوني المستشارة الراحلة من موظفي لجنة الاقتراع الفرعية في الحادث ذاته، عقب الانتهاء من أداء الواجب الوطني خلال هذه الجولة الانتخابية.

وأوضحت الهيئة أن المستشارة الراحلة كانت مثالًا يحتذى به في الكفاءة والانضباط وحسن الأداء، وقد أدت مهامها الوطنية على أكمل وجه خلال مشاركتها في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.

وتقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة المستشارة الراحلة، واصفة إياها بشهيدة الواجب، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها وزملاءها الصبر والسلوان.

كما أعلنت الهيئة متابعتها للحالة الصحية للموظفين المصابين، مؤكدة أنهما يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة، مع تمنياتها لهما بالشفاء العاجل والعودة الآمنة إلى ذويهما.

اقرأ أيضا:

بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة

من هم المحالون للمحاكمة في وفاة السباح يوسف محمد؟

4 اتهامات تلاحق المتهمين في واقعة "كمبوند الفردوس" بأكتوبر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع مستشارة مصرع رئيسة لجنة انتخابات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة