حالة الطقس اليوم.. برودة شديدة وأمطار على هذه المناطق

كتب : محمد عبدالناصر

06:00 ص 29/12/2025
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الاثنين، حيث تشهد البلاد طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، على أن يكون شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 20 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية 19 للعظمى و12 للصغرى، وشمال الصعيد 20 للعظمى و8 للصغرى، وجنوب الصعيد 24 للعظمى و10 درجات للصغرى.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الثالثة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة، مع فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وخليج السويس ومدن القناة، قد تمتد أحيانًا إلى القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح على أغلب الأنحاء يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، خاصة السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يتم تحديث هذا التنبؤ بشكل مستمر وفق أحدث خرائط الطقس، داعية المواطنين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها.

