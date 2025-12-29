مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

جنوى

كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
21:00

المغرب

جميع المباريات

نجم الزمالك السابق: حسام حسن يحتاج إلى هذه الخطوة للتويج بكأس أمم أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

01:18 ص 29/12/2025
أوضح علاء عبد الغني نجم الزمالك السابق، أن دعم حسام حسن ووقوف الجميع خلفه بمثابة العامل الأساسي لتتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال عبد الغني في تصريحات تليفزيونية أن مسيرة حسام حسن مع المنتخب تسير بشكل جيد، مشيراً إلى أهمية دعم الجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف نجم الأبيض السابق : "استعدنا ذكريات جميلة عشناها مع الكابتن حسن شحاتة في بطولات أفريقيا".

وأوضح عبدالغني أن الأفضل في مواجهة أنجولا هو الدفع ببعض اللاعبين مثل مصطفى شوبير في حال إراحة محمد الشناوي، إلى جانب الثنائي أحمد عيد وفتوح وزيزو، مؤكداً أن طريقة اللعب التي ظهرت أمام جنوب أفريقيا هي الأنسب ويجب الاستمرار عليها.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن علاء عبد الغني كأس الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

