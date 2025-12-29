ما ترتيب محمد صلاح بين اللاعبين الأشهر عام 2025؟

سام مرسي يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي.. ما التفاصيل؟

أوضح علاء عبد الغني نجم الزمالك السابق، أن دعم حسام حسن ووقوف الجميع خلفه بمثابة العامل الأساسي لتتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال عبد الغني في تصريحات تليفزيونية أن مسيرة حسام حسن مع المنتخب تسير بشكل جيد، مشيراً إلى أهمية دعم الجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف نجم الأبيض السابق : "استعدنا ذكريات جميلة عشناها مع الكابتن حسن شحاتة في بطولات أفريقيا".

وأوضح عبدالغني أن الأفضل في مواجهة أنجولا هو الدفع ببعض اللاعبين مثل مصطفى شوبير في حال إراحة محمد الشناوي، إلى جانب الثنائي أحمد عيد وفتوح وزيزو، مؤكداً أن طريقة اللعب التي ظهرت أمام جنوب أفريقيا هي الأنسب ويجب الاستمرار عليها.