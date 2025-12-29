تظهر أثناء تناول الطعام.. احذر علامة تكشف الإصابة بكوفيد

تشهد العدوى الموسمية هذا الشتاء ارتفاعا ملحوظا، وتشمل الإنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي، وكوفيد-19، إضافة إلى فيروس نوروفيروس، ومع تشابه الأعراض بين هذه الأمراض، قد يكون التفريق بينها أمرا صعبا، إلا أن تقريرا حديثا أشار إلى وجود علامات قد تساعد في التعرف على الإصابة بكوفيد-19، خاصة أثناء تناول الطعام.

ورغم أن العزل الذاتي لم يعد إلزاميا للمصابين بكوفيد-19، فإن الإرشادات الصحية لا تزال توصي بالبقاء في المنزل عند ظهور الأعراض، والحد من الاحتكاك بالآخرين لتقليل انتقال العدوى، بحسب ميرور.

كيف تميز الإصابة بكوفيد-19؟

وذكرت الجمعية البريطانية لأبحاث الصحة أن تغير حاستي التذوق أو الشم من العلامات المميزة لكوفيد-19، ويمكن ملاحظته بوضوح أثناء تناول الطعام.

التمييز بين الأمراض الموسمية

وأوضحت الجمعية أن الإنفلونزا غالبا ما تترافق مع أعراض تشبه نزلات البرد، مثل سيلان الأنف، العطس، دموع العين، إضافة إلى الحمى وآلام الجسم.

أما الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، فيتميز بأعراض تشمل السعال، الصفير أثناء التنفس، ضيق التنفس، الإرهاق وارتفاع درجة الحرارة.

في المقابل، تظهر عدوى فيروس نوروفيروس بشكل أساسي من خلال الغثيان، الإسهال والقيء، وقد تصاحبها أعراض أخرى مثل الحمى، الصداع وآلام الأطراف.