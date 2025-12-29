إعلان

5 أطعمة تخفف أعراض البرد في الشتاء

كتب : مصراوي

02:00 ص 29/12/2025

5 أطعمة تخفف أعراض البرد في الشتاء

أكدت خبيرة التغذية البريطانية ريانون لامبرت أن اتباع نظام غذائي متوازن يضم أطعمة غنية بالعناصر الغذائية يمكن أن يدعم جهاز المناعة ويقلل الالتهابات، لا سيما في فصل الشتاء الذي تكثر فيه نزلات البرد والإنفلونزا.

وأوضحت لامبرت، مؤلفة كتاب علم التغذية، أن هذه الأطعمة لا تمنع الإصابة بالأمراض بشكل كامل، لكنها تسهم في تعزيز المناعة عبر تقليل الالتهاب وزيادة النشاط المضاد للأكسدة في الجسم، بحسب صحيفة ميرور.

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

وأشارت إلى أهمية الأطعمة التي تحتوي على بكتيريا نافعة مثل الزبادي، مخلل الكرنب، الكفير، الميسو والكيمتشي، لما لها من دور في دعم صحة الأمعاء.

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

بينت لامبرت أن الفواكه والخضروات، إلى جانب بعض الأطعمة مثل الشوكولاتة، تحتوي على مضادات أكسدة تقلل الإجهاد التأكسدي وتساعد في تهدئة الالتهابات، ونصحت بتناول التوت، البرتقال، السبانخ، البروكلي، الجزر، إضافة إلى الشاي الأخضر والمكسرات.

الثوم

وأوضحت أن الثوم يتمتع بخصائص مضادة للميكروبات بفضل مركب الأليسين، مشيرة إلى أن بعض الدراسات تربط بين تناوله والمساعدة في مقاومة البكتيريا والفيروسات المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا.

الزنجبيل

الزنجبيل من العلاجات الطبيعية الشائعة، إذ قد يساعد في تخفيف الغثيان، كما يمكن إدخاله بسهولة في النظام الغذائي عبر إضافته إلى الشوربات أو تناوله كمشروب ساخن.

عسل المانوكا

وفرقت لامبرت بين عسل المانوكا والعسل العادي، موضحة أن عسل المانوكا يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا بفضل رحيق شجرة المانوكا، وقد أظهرت أبحاث دوره المحتمل في تخفيف أعراض المرض، خصوصا التهاب الحلق.

البرد اعراض البرد الثوم الزنجبيل

