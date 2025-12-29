سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 29-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 28-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 29-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6948 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6080 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5213 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4053 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2895 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 216125 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 48640 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.20% إلى نحو 4533 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.