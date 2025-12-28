إعلان

خطة سرقة ليلية تنتهي باعتراف وحفرة ذهب في الدرب الأحمر

كتب : مصراوي

11:29 م 28/12/2025

المتهمان

لم يكن يتخيل صاحب محل المشغولات الذهبية بالدرب الأحمر أن صباحه سيبدأ باكتشاف صادم. الدهب اختفى دون أثر كسر في الواجهة أو الباب.

مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا باكتشاف مالك محل مجوهرات سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل محله.

الفحص كشف عن حيلة شيطانية؛ المتهم لم يدخل من الباب، بل أحدث كسرًا أعلى سطح المحل، وتسلل للداخل عبر فتحة أعلى ماكينة الباب الجرار، في محاولة ذكية لإخفاء معالم الجريمة.

التحريات، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قادت إلى مفاجأة أكبر، مرتكب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية، ويقيم في محيط محل المجوهرات نفسه، ما جعله على دراية كاملة بتفاصيل المكان.

الهروب لم يدم طويلًا، وأمكن ضبطه في مكان اختبائه داخل مسكن ابن عمه بدائرة مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر، وأرشد عن المشغولات الذهبية المسروقة، التي أخفاها داخل حفرة في ذات المنزل.

