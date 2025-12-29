التوتر يتصاعد.. الصين تجري مناورات عسكرية وتايوان تنشر الجيش



وكالات

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، إجراء مناورات عسكرية وشيكة حول تايوان في سياق متوتر، خصوصا بسبب بيع الولايات المتحدة أخيرا أسلحة للجزيرة التي قالت إنها ستنشر قواتها في المقابل.

جاء في بيان صادر عن الكولونيل شي يي، الناطق باسم قيادة القطاع الشرقي للجيش الصيني، أنه اعتبارا من الإثنين، ستقوم قيادة القطاع الشرقي لجيش التحرير الشعبي بإرسال قوات من الجيش ومن البحرية وسلاح الجو وقوات الصواريخ، لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة تحمل الاسم الرمزي مهمة العدالة 2025".

وأظهر بيان منفصل خريطة 5 مناطق كبيرة تحيط بالجزيرة، إذ ستنظم نشاطات إطلاق نار حي من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وجاء في البيان: "لأمور تتعلق بالسلامة، ينصح بعدم دخول أي سفينة أو طائرة غير ذات صلة إلى المياه والمجال الجوي المذكورين أعلاه".

وتعتبر الصين تايوان المتمتعة بحكم ذاتي جزءا من أراضيها، وتهدد باستعادتها بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر.

وردا على ذلك، قال جيش تايوان، اليوم الإثنين، إنه نشر قوات مناسبة.

وأوضح: "تم إنشاء مركز استجابة، ونشرت قوات مناسبة"، مضيفا أن قواته المسلحة نفذت تمرين استجابة سريعة.

وقالت الناطقة باسم مكتب الرئاسة التايوانية كارين كو، في بيان: "تعرب تايوان عن إدانتها الشديدة في مواجهة تجاهل السلطات الصينية المعايير الدولية واستخدامها الترهيب العسكري لتهديد الدول المجاورة".

وقال شي يي في البيان، إن التدريبات التي ستجرى هذا الأسبوع تحذير شديد اللهجة ضد القوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان، وهي إجراء مشروع وضروري لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية.

وأوضح أن سفنا صينية ستقترب من جزيرة تايوان على مسافات قصيرة جدا من اتجاهات مختلفة.

يأتي هذا الاستعراض للقوة بعد أسابيع من التوترات بين الصين واليابان، التي بدأت بتصريحات تشير إلى دعم طوكيو المحتمل لتايوان في حال نشوب نزاع مسلح في المستقبل، وفقا لسكاي نيوز.