إعلان

التوتر يتصاعد.. الصين تجري مناورات عسكرية وتايوان تنشر الجيش

كتب : مصراوي

06:25 ص 29/12/2025

الصين وتايوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، إجراء مناورات عسكرية وشيكة حول تايوان في سياق متوتر، خصوصا بسبب بيع الولايات المتحدة أخيرا أسلحة للجزيرة التي قالت إنها ستنشر قواتها في المقابل.

جاء في بيان صادر عن الكولونيل شي يي، الناطق باسم قيادة القطاع الشرقي للجيش الصيني، أنه اعتبارا من الإثنين، ستقوم قيادة القطاع الشرقي لجيش التحرير الشعبي بإرسال قوات من الجيش ومن البحرية وسلاح الجو وقوات الصواريخ، لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة تحمل الاسم الرمزي مهمة العدالة 2025".

وأظهر بيان منفصل خريطة 5 مناطق كبيرة تحيط بالجزيرة، إذ ستنظم نشاطات إطلاق نار حي من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وجاء في البيان: "لأمور تتعلق بالسلامة، ينصح بعدم دخول أي سفينة أو طائرة غير ذات صلة إلى المياه والمجال الجوي المذكورين أعلاه".

وتعتبر الصين تايوان المتمتعة بحكم ذاتي جزءا من أراضيها، وتهدد باستعادتها بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر.

وردا على ذلك، قال جيش تايوان، اليوم الإثنين، إنه نشر قوات مناسبة.

وأوضح: "تم إنشاء مركز استجابة، ونشرت قوات مناسبة"، مضيفا أن قواته المسلحة نفذت تمرين استجابة سريعة.

وقالت الناطقة باسم مكتب الرئاسة التايوانية كارين كو، في بيان: "تعرب تايوان عن إدانتها الشديدة في مواجهة تجاهل السلطات الصينية المعايير الدولية واستخدامها الترهيب العسكري لتهديد الدول المجاورة".

وقال شي يي في البيان، إن التدريبات التي ستجرى هذا الأسبوع تحذير شديد اللهجة ضد القوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان، وهي إجراء مشروع وضروري لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية.

وأوضح أن سفنا صينية ستقترب من جزيرة تايوان على مسافات قصيرة جدا من اتجاهات مختلفة.

يأتي هذا الاستعراض للقوة بعد أسابيع من التوترات بين الصين واليابان، التي بدأت بتصريحات تشير إلى دعم طوكيو المحتمل لتايوان في حال نشوب نزاع مسلح في المستقبل، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصين وتايوان الصين تايوان الصين تجري مناورات عسكرية تايوان تنشر الجيش الجيش التايواني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة