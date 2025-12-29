إعلان

وزير الإسكان: طرح شقق وأراض للمصريين في الخارج مارس 2026

كتب : محمد عبدالناصر

07:00 ص 29/12/2025

شريف الشربيني وزير الإسكان

استعرض المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، جهود الوزارة في مبادرة بيت الوطن، حيث بلغ إجمالي عدد المخصص للمصريين بالخارج ضمن المبادرة منذ 2014 حوالي 37517 قطعة أرض، بجانب 3089 وحدة سكنية، و41 قطعة أرض خدمية، و2021 مقبرة.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة عمل وزارة الإسكان، أنه في يناير 2025 تم طرح المرحلة العاشرة من بيت الوطن أراضي بإجمالي عدد قطع أراضي ۲۹۷۱ قطعة أرض، ونظراً إلى إقبال المواطنين المغتربين على الطرح بعدد ١٥٤٩٠ تحويل تم زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة لتصبح ١٤٩٤٥ قطعة، وتم تخصيص إجمالي ١٢٩٣٤ قطعة أرض.

وتابع: نظرًا للطلبات على توفير عدد أكبر من الأراضي تم عمل طرح تكميلي للمرحلة العاشرة أراضي بإجمالي عدد ٦٧٩٦ قطعة أرض، وتم تخصيص ٢٨٤٨ قطعة حتى تاريخه.

وأكد أن الوزارة تعتزم طرح المرحلة الحادية عشر بيت وطن بإجمالى عدد ٣٦١٦ قطعة أرض في مارس ٢٠٢٦، وقد بلغ إجمالي المخصص ضمن مبادرة بيت وطن من يوليو ٢٠٢٤ حتى تاريخه ١٥٧٨٢ قطعة، وجارٍ تخصيص ٣٩٤٨ قطعة، وعدد الوحدات السكنية المخصصة ٢١٢٦ وحدة.

وأشار إلى أنه بناء على الطلبات المقدمة من المصريين المقيمين بالخارج خلال المؤتمر المنعقد للجالية المصرية بنهاية عام ٢٠٢٤ بالتنسيق مع وزارة الخارجية قامت وزارة الإسكان بإطلاق مبادرة بيتك في مصر على مرحلتين، الأولى تضمنت 5055 وحدة سكنية، والثانية تشتمل على 5364 وحدة متنوعة، وتعتزم الوزارة إطلاق المرحلة الثالثة بإجمالي عدد وحدات ۳۰۰۰ وحدة متنوعة في مارس ٢٠٢٦.

وزير الإسكان شريف الشربيني شقق المصريين بالخارج

