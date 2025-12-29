مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
21:00

المغرب

كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

جميع المباريات

إعلان

بين صناعة هدفين ورفض ليفربول.. ذكريات محمد صلاح أمام أنجولا

كتب - محمد عبد الهادي:

06:30 ص 29/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 3 صورة
    محمد صلاح لاعب نادي ليفربول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحمل مواجهات منتخب أنجولا ذكريات خاصة للنجم المصري محمد صلاح قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، حيث كانت مشاركته أمام المنتخب الأنجولي محدودة لكنها شهدت أحداثًا بارزة في مسيرته الدولية.

وشارك محمد صلاح في مباراة واحدة فقط أمام أنجولا خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وخاض اللقاء بالكامل، وانتهت المواجهة بالتعادل بنتيجة 2-2، في واحدة من المباريات القوية التي خاضها المنتخب الوطني خلال تلك التصفيات.

ورغم أن صلاح لم يسجل في هذه المباراة، إلا أنه كان حاضرًا بتأثيره الفني داخل الملعب، بعدما نجح في صناعة هدفي منتخب مصر، اللذين أحرزهما محمد النني وأكرم توفيق، ليكتفي بدور صانع اللعب في تلك المواجهة.

أما الذكرى الثانية لمحمد صلاح مع مباريات أنجولا فتعود إلى الأول من سبتمبر 2021، عندما غاب عن مواجهة منتخب مصر أمام أنجولا في التصفيات ذاتها، بعد رفض نادي ليفربول انضمامه لمعسكر المنتخب، وفق ما أعلنه اتحاد الكرة وقتها، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة في إنجلترا نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وكانت إنجلترا قد فرضت عزلًا صحيًا لمدة 10 أيام على القادمين من الدول المدرجة في القائمة الحمراء التي كانت مصر من بينها حينها، وهو ما أدى إلى غياب صلاح عن اللقاء الذي خاضه المنتخب بدونه ونجح خلاله في تحقيق الفوز بنتيجة 1-0.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة