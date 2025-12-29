بين صناعة هدفين ورفض ليفربول.. ذكريات محمد صلاح أمام أنجولا

تحمل مواجهات منتخب أنجولا ذكريات خاصة للنجم المصري محمد صلاح قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، حيث كانت مشاركته أمام المنتخب الأنجولي محدودة لكنها شهدت أحداثًا بارزة في مسيرته الدولية.

وشارك محمد صلاح في مباراة واحدة فقط أمام أنجولا خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وخاض اللقاء بالكامل، وانتهت المواجهة بالتعادل بنتيجة 2-2، في واحدة من المباريات القوية التي خاضها المنتخب الوطني خلال تلك التصفيات.

ورغم أن صلاح لم يسجل في هذه المباراة، إلا أنه كان حاضرًا بتأثيره الفني داخل الملعب، بعدما نجح في صناعة هدفي منتخب مصر، اللذين أحرزهما محمد النني وأكرم توفيق، ليكتفي بدور صانع اللعب في تلك المواجهة.

أما الذكرى الثانية لمحمد صلاح مع مباريات أنجولا فتعود إلى الأول من سبتمبر 2021، عندما غاب عن مواجهة منتخب مصر أمام أنجولا في التصفيات ذاتها، بعد رفض نادي ليفربول انضمامه لمعسكر المنتخب، وفق ما أعلنه اتحاد الكرة وقتها، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة في إنجلترا نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وكانت إنجلترا قد فرضت عزلًا صحيًا لمدة 10 أيام على القادمين من الدول المدرجة في القائمة الحمراء التي كانت مصر من بينها حينها، وهو ما أدى إلى غياب صلاح عن اللقاء الذي خاضه المنتخب بدونه ونجح خلاله في تحقيق الفوز بنتيجة 1-0.