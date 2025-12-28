وجبات وأموال.. الداخلية تضبط مخالفات انتخابية في 5 محافظات (تفاصيل)

ضبط محاولات للتأثير على الناخبين في البحيرة خلال جولة الإعادة | صور

واصلت وزارة الداخلية متابعتها لسير العملية الانتخابية، اليوم الأحد، خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المخالفين في محافظات البحيرة وسوهاج وقنا والجيزة وأسيوط، لمحاولتهم التأثير على الناخبين ودعم مرشحين بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

البحيرة

في دائرة مركز شرطة إيتاي البارود، ضبطت الخدمات الأمنية سيدة بحوزتها مواد غذائية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

كما تم ضبط سائق وعامل بدائرة مركز شرطة أبو حمص، أثناء تجولهما بمحيط الدائرة مستقلين سيارة “ميكروباص”، وبحوزتهما مبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي دائرة مركز شرطة أبو حمص أيضًا، تم ضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

سوهاج

بدائرة مركز شرطة جرجا، ضبطت الأجهزة الأمنية 5 أشخاص وسيدة، وبحوزتهم بطاقات رقم قومي خاصة بعدد من المواطنين، وكروت دعاية انتخابية لمرشحين، إلى جانب مبالغ مالية، بقصد التأثير على تصويت الناخبين.

كما تم ضبط أحد الأشخاص بالدائرة نفسها، وبحوزته كروت دعاية انتخابية ومبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين.

وفي مركز جهينة، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بحوزتهما مبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

قنا

في دائرة مركز شرطة قفط، تم ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية خاصة ببعض المواطنين، لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

كما ضبطت الخدمات الأمنية بدائرة مركز شرطة نقادة سيدة أخرى، وبحوزتها بطاقات شخصية خاصة ببعض المواطنين، لحثهم على التصويت لصالح مرشحين اثنين.

الجيزة

بدائرة قسم شرطة المنيرة، ضبطت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص بحوزتهم كروت دعاية انتخابية خاصة بإحدى المرشحات، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين.

أسيوط

وفي دائرة مركز شرطة أبنوب، تم ضبط أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة نصف نقل بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية بقصد توزيعها على الناخبين للتأثير على تصويتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتُجرى جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية على 35 مقعدًا، يتنافس عليها 70 مرشحًا، موزعين على 7 محافظات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط متابعة أمنية مكثفة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.