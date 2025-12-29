إعلان

إصابة 7 من الشرطة التركية في اشتباك مع عناصر من داعش

كتب : مصراوي

06:29 ص 29/12/2025

الشرطة التركية

وكالات

أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الاثنين، إصابة عدد من عناصر الشرطة في اشتباك مع مسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش.

ذكرت قناة "تي.آر.تي خبر" الرسمية، أن 7 من أفراد الشرطة التركية أصيبوا بجروح خلال اشتباك مع مسلحين يُشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش في منطقة يالوفا بشمال غربي تركيا اليوم الاثنين.

قالت التقارير، إن الشرطة في يالوفا أطلقت عملية استهدفت منزلا يعتقد أنه كان فيه عناصر من التنظيم بالقرب من بلدة يالوفا.

ولم تذكر التقارير تفاصيل عن مدى خطورة إصابة عناصر الشرطة التركية خلال العملية.

ولم تذكر التقارير أي معلومات أخرى بشأن عدد عناصر داعش وما إذا أصيبوا أو قتلوا أو تم اعتقالهم، وفقا لسكاي نيوز.

الشرطة التركية تركيا اشتباكات مع داعش في تركيا داعش

