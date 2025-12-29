إعلان

اليوم محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه بحيازة المخدرات

كتب : محمود الشوربجي

03:00 ص 29/12/2025

مداهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة في مجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه بحيازة المخدرات.

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة البلوجر مداهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة، ضبطت بحوزته لحظة القبض عليه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المضبوطات بحوزة البلوجر مداهم وفقًا لبيان وزارة الداخلية عند القبض عليه، كانت عبارة عن كمية من مخدري الحشيش والأفيون، فضلا عن ضبط هواتف محمولة ومشغولات ذهبية وعملات محلية وأجنبية.

اقرأ أيضًا:

النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score»

الجنايات تعاقب "عتال عين شمس" بالسجن 15 عاما قتل زوجته بدافع الشك

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة الجنايات مجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية التيك توكر مداهم محاكمة التيك توكر مداهم مداهم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة