اليوم محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه بحيازة المخدرات

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة في مجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه بحيازة المخدرات.

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة البلوجر مداهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة، ضبطت بحوزته لحظة القبض عليه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المضبوطات بحوزة البلوجر مداهم وفقًا لبيان وزارة الداخلية عند القبض عليه، كانت عبارة عن كمية من مخدري الحشيش والأفيون، فضلا عن ضبط هواتف محمولة ومشغولات ذهبية وعملات محلية وأجنبية.

اقرأ أيضًا:

النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score»

الجنايات تعاقب "عتال عين شمس" بالسجن 15 عاما قتل زوجته بدافع الشك