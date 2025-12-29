

وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، اجتماعا لحلفاء كييف في باريس مطلع يناير المقبل لمناقشة الضمانات الأمنية التي ستقدّم لأوكرانيا في إطار اتفاق سلام مع روسيا.

كتب ماكرون على "إكس" بعد محادثة مع نظيرَيه الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سنجمع دول تحالف الراغبي في باريس مطلع يناير لوضع اللمسات الأخيرة على المساهمات الملموسة لكل منها.

وأضاف ماكرون الذي أجرى أيضا محادثة ثنائية مع زيلينسكي: "نحن نحرز تقدما في ما يتعلق بالضمانات الأمنية التي ستكون أساسية لبناء سلام عادل ودائم".

يأتي هذا الإعلان عقب اجتماع زيلينسكي وترامب الأحد في مقر إقامة الرئيس الأمريكي في فلوريدا، حيث أظهر الأخير بعض التفاؤل بشأن التوصل إلى حل قريب للحرب المستمرة منذ فبراير 2022.

وأقر دونالد ترامب، أن "المفاوضات كانت صعبة للغاية"، مشيرا إلى "إحراز تقدم كبير"، وفقا لسكاي نيوز.