سقوط إمبراطورية مخدرات بـ53 مليون جنيه في ضربة واحدة

12:43 م الخميس 11 سبتمبر 2025
    المتهمين
    المتهمين
كتب - عاطف مراد
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة ضد مروجي السموم البيضاء، حيث كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم 8 عناصر تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أعدت القوات الأكمنة اللازمة واستهدفت المتهمين بنطاق محافظات القاهرة والسويس ومطروح، حيث جرى ضبطهم وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة بلغت أكثر من 77 كيلو جرام من الحشيش، و50 كيلو جرام من مخدر الشادو، و19 كيلو جرام من البودر، بالإضافة إلى 3 أسلحة نارية.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 53 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق.

سقوط إمبراطورية مخدرات وزارة الداخلية مكافحة المخدرات
