قفزات متتالية.. كيف تحركت أسعار الذهب محليا وعالميا خلال أسبوع؟

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تحركات ملحوظة خلال الأسبوع، مدفوعة بارتفاعات متتالية في الأسعار العالمية، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 5780 جنيهًا بنهاية تعاملات السبت الماضي إلى 5965 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، محققًا زيادة قدرها 185 جنيهًا للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر أونصة الذهب خلال الفترة نفسها من 4338 دولارًا إلى نحو 4511 دولارًا، بزيادة بلغت 173 دولارًا.

تحركات الذهب في السوق المصري

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5780 جنيهًا بنهاية تعاملات السبت، قبل أن يرتفع بشكل طفيف يوم الأحد ليصل إلى 5790 جنيهًا للجرام.

وشهد سعر الذهب قفزة واضحة يوم الاثنين، حيث صعد إلى 5870 جنيهًا، ثم واصل مكاسبه يوم الثلاثاء مسجلًا 5930 جنيهًا للجرام.

وفي يوم الأربعاء ارتفع السعر مجددًا ليصل إلى 5965 جنيهًا، ثم سجل نحو 5970 جنيهًا بنهاية تعاملات الخميس، وهو أعلى مستوى خلال الأسبوع.

وفي منتصف تعاملات اليوم الجمعة تراجع السعر بشكل طفيف ليسجل نحو 5965 جنيهًا للجرام.

تحركات الذهب عالميًا

بلغ سعر أونصة الذهب نحو 4338 دولارًا بنهاية تعاملات السبت والأحد، قبل أن يبدأ موجة صعود قوية يوم الاثنين مسجلًا 4424 دولارًا.

وواصل المعدن الأصفر ارتفاعه يوم الثلاثاء إلى 4434 دولارًا للأونصة، ثم صعد إلى 4467 دولارًا يوم الأربعاء.

وفي تعاملات الخميس، سجلت الأوقية 4479 دولارًا، قبل أن تواصل الارتفاع مع منتصف تعاملات الجمعة لتصل إلى نحو 4511 دولارًا للأونصة.

اقرأ أيضًا:

مستخدمو "WE" يشكون تعطل بعض الخدمات والشركة توضح السبب

ما مصير سعر الذهب في مصر بعد خفض المركزي سعر الفائدة؟

رغم الركود.. شعبة المحمول: ارتفاع أسعار الهواتف 15% ونترقب زيادات إضافية