سلاح بلاستيك ومشاهد تمثيلية.. كيف خدع عامل مستخدمي السوشيال ميديا؟

كتب : محمد شعبان

03:24 م 26/12/2025

المتهم ومصور الفيديو

كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلالهما شخص يحمل سلاحا ناريا ويستوقف مركبة توك توك.

التحريات كشفت مفاجأة غير متوقعة، تبين أن السلاح كان هيكليًا "بلاستيكيًا"، والمشاهد مجرد تمثيل تم تصويره خلال عام 2023 بهدف زيادة نسب المشاهدات، ثم أعيد نشرهما مؤخرًا لتحقيق أرباح مالية.

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الصف، وضبط القائم على تصوير المقاطع، وهو سائق توك توك، مع الهاتف المحمول المستخدم في تصويرها.

واعترف المتهمان بأن الفيديوهات تم إعدادها بعناية لجذب المتابعين، مؤكدين أنها لم تكن تهدف لأي فعل إجرامي حقيقي، لكن المشاهد العنيفة أثارت حالة من الخوف بين رواد منصات التواصل.

