بهذه الطريقة.. دنيا سمير غانم تحتفل بالكريسماس والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

09:00 ص 26/12/2025

الفنانة دنيا سمير غانم

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها من احتفالها بالكريسماس.

ونشرت دنيا، الصور التي ظهرت فيها أمام شجرة الكريسماس، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جميلة، برنسيسة، القمر اللي محلية الكريسماس وأجواءه".

يذكر أن، آخر أعمال دنيا سمير غانم فيلم "روكي الغلابة" ودارت أحداثه حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة، وشاركها في بطولة الفيلم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وإخراج أحمد الجندي.

