تداول 26 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 10 سفن تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 26000 طن بضائع و1431 شاحنة و113 سيارة، كما شهدت صالات الركاب وصول وسفر 2690 راكبًا.

وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع و638 شاحنة و79 سيارة، وشملت حركة الصادرات 19000 طن بضائع و793 شاحنة و34 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهي Pan lily، وAlcudia Express وأمل اليوم الجمعة، بينما تغادر السفينتان PELAGOS Express والحرية2.

وكان الميناء استقبل أمس ثلاث سفن وهي PELAGOS Express، والحرية 1، والحرية 2، وغادرته أربع سفن وهي Poseidon ExpressوPan lily، وAlcudia Express، وأمل.

وشهد ميناء نويبع تداول 3900 طن بضائع و478 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وسينا.